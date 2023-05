Leipzig va se faire dépouiller cet été !

La suite après cette publicité

Ces dernières années, le RB Leipzig a pris une place très importante dans le football allemand. Créé en 2008, le club de la firme autrichienne Red Bull s’est rapidement imposé comme une référence sportive de son pays en étant un concurrent crédible aux yeux du Bayern Munich ou du Borussia Dortmund. Le secret de cette réussite ? Un savoir-faire en termes de recrutement qui a de quoi rendre jaloux bon nombre de clubs en Europe. La formation allemande s’est toujours illustrée en révélant des pépites et en repérant des joueurs à fort potentiel pour les développer. Mais depuis quelque temps, le RBL ne veut plus se contenter d’être un club tremplin et souhaite désormais s’imposer comme un club attractif en conservant ses meilleurs joueurs.

Mais cet été, la formation allemande risque de se faire rattraper par la réalité. Pour répondre aux exigences du fair-play financier de l’UEFA cet été, Leipzig va devoir se séparer de plusieurs joueurs importants. Le manager général, Max Eberl, doit repenser totalement son effectif pour la saison prochaine. Malgré la probable qualification en C1 (le club est 3e avec une bonne avance sur le 5e), le club va devoir vendre pour rentrer dans les clous comme le révèle le média allemand Süddeutsche Zeitung. Christopher Nkunku, qui est déjà tombé d’accord avec Chelsea, va rapporter 60 millions d’euros et des bonus. Mais cela ne suffira pas à atteindre les 150 millions qu’attend l’UEFA. Le milieu allemand Konrad Laimer va aussi quitter le club, sans doute pour le Bayern Munich, à la fin de saison. Mais il est en fin de contrat et ne va pas rapporter un seul centime.

150 millions d’euros de ventes minimum

Alors Leipzig veut générer des revenus ailleurs et sait qu’il va devoir vendre des joueurs à forte valeur marchande. L’attaquant André Silva, qui n’a jamais su revenir à son niveau de Francfort, ne sera pas retenu et même placé sur la liste des départs. Le club ne retiendra pas non plus Yussuf Poulsen, Lukas Klostermann ou Amadou Haidara. Le club compte aussi vendre les joueurs en prêt comme Ilaix Moriba (FC Valence), et surtout Alexander Sörloth (Real Sociedad) et Angeliño (Hoffenheim). Cela devrait rapporter quelques millions, mais pas suffire à éviter le fair-play financier. Alors Leipzig sera contraint cet été de se séparer de ses grosses stars. Le média allemand précise donc que Dominik Szoboszlai devrait sans doute faire ses valises. Le Hongrois de 22 ans, considéré comme l’un des meilleurs jeunes de la planète, est dans le viseur de Newcastle qui pourrait faire une offre de 70 millions pour se l’offrir (le montant de sa clause). Une somme conséquente qui aiderait le club.

Leipzig se prépare aussi au départ de Joško Gvardiol. Dans le viseur de City et estimé à 80 millions, le défenseur croate avait été conservé cet hiver malgré ses envies de départ. Le RBL sait qu’un départ est désormais inévitable. Et ce n’est pas tout. Il reste les cas Mohamed Simakan et Dani Olmo. Le défenseur français séduit en Premier League comme nous vous le révélions et pourrait bien se laisser tenter par un nouveau challenge qui lui ouvrirait les portes de l’équipe de France. Enfin, l’Espagnol n’a toujours pas prolongé avec Leipzig et n’est pas emballé par l’idée de continuer dans un club qui perd ses meilleurs joueurs. En fin de contrat en 2024, Leipzig sera presque contraint de s’en séparer dès cet été pour ne pas le laisser libre l’année prochaine. Le club se prépare donc à un été mouvementé. Et avec tous ces départs, le board allemand va devoir être ingénieux pour construire un effectif taillé pour la C1.