Arnaud Kalimuendo pose un sérieux casse-tête au PSG !

Grand espoir du centre de formation parisien depuis quelques années, Arnaud Kalimuendo a gagné sa réputation en Ligue 1. Du côté de Lens où il a été prêté lors des exercices 2020/2021 et 2021/2022, il affiche un bilan très intéressant de 21 buts et 6 offrandes en 65 matches. Des statistiques solides pour l'international Espoirs tricolore (12 capes, 4 buts), qui est prêt à franchir un cap dans sa carrière. Évoqué en Premier League où Nottingham Forest a tenté sa chance et Leeds United s'est positionné, il est estimé à 22 millions d'euros par le PSG comme nous vous l'avions révélé.

Actuellement au Japon avec le Paris Saint-Germain pour la tournée de pré-saison, le natif de Suresnes est toutefois en train de marquer des points auprès de Christophe Galtier sur la préparation grâce à ses performances. Contre Kawasaki Frontale mercredi dernier (2-1), il a réalisé une entrée solide à la pause où il a marqué au bout de 10 minutes et initiait de nombreuses actions. Performant, il l'a été de nouveau ce samedi contre Urawa Red Diamonds (3-0). Utilisé à nouveau 45 minutes, il a encore marqué à la suite d'un débordement de Nuno Mendes côté gauche.

De bonnes sensations

Avec deux buts inscrits, qui en font le meilleur buteur du PSG sur cette préparation de la saison 2022/2023, Arnaud Kalimuendo met les chances de son côté pour rester dans un effectif où Mauro Icardi est davantage en difficulté à son poste. Ouvert à une continuation avec son club formateur tout en ne fermant pas la porte à un départ, Arnaud Kalimuendo sait que les prochaines semaines seront décisives. «Je connais mes capacités, je sais ce que je peux faire. J'ai fait mes deux saisons à Lens, ça a plutôt bien marché, on verra bien. Tout ne dépend pas de moi» expliquait-il début juin.

🗣 𝐀𝐫𝐧𝐚𝐮𝐝 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐦𝐮𝐞𝐧𝐝𝐨 : « 𝐽'𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒́ »



Buteur à l'occasion du premier match du #PSGJapanTour2022, @a_kalimuendo se confie pour PSGTV. 🔴🔵 pic.twitter.com/UQcALUcuq4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2022

Profitant de cette préparation pour se fondre doucement dans l'effectif, Arnaud Kalimuendo est particulièrement satisfait de cette expérience comme il l'a expliqué à PSG TV : « on est dans un contexte où on est en dehors de nos bases. On n'est pas chez nous. Donc ça facilite aussi le fait de discuter avec tous les joueurs de l'équipe. Franchement, moi, ça m'a permis de m'ouvrir encore plus à eux et eux de me découvrir, c'est tant mieux. C'est forcément une fierté d'être ici avec le groupe professionnel et vu la qualité des joueurs qu'il y a dans ce groupe c'est forcément que du bonus d'être là. Je suis content, ça veut dire que c'est une récompense mais je mérite aussi d'être là. Je suis vraiment content d'être ici avec le groupe. »

Un avenir au PSG ?

Voulant maintenir sa bonne dynamique, Arnaud Kalimuendo était très heureux après ce premier but contre Kawasaki Frontale : « j'ai ressenti beaucoup de fierté, je suis toujours content de marquer avec le maillot du PSG. Je suis content et j'espère que ça va en emmener d'autres. J'ai retrouvé mon sens du jeu, mon sens du but, même si ce n'est que la préparation. Je pense que c'est toujours important d'en faire une bonne. Je reviens d'un prêt de deux ans donc il faut trouver des automatismes et jouer avec Messi c'est tellement facile. » De nouveau efficace, il est sans doute en train de poser un véritable casse-tête au club francilien.

Son coach Christophe Galtier est revenu en conférence de presse sur la préparation solide de l'attaquant tout en évoquant un possible avenir parisien : «Kali sort d’une très belle saison avec Lens. Et depuis la reprise il est très présent, il profite du moindre temps de jeu pour être efficace. C’est un joueur énormément sollicité, que ce soit en France ou à l’étranger. Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé. Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match, après il y a la réalité du marché, du mercato à l’instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club.» A Paris ou ailleurs, Arnaud Kalimuendo montre qu'il faudra compter sur lui pour la saison 2022/2023.