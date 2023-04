CdF : Toulouse rentre dans l’histoire avec un onze 100% étranger

La suite après cette publicité

Une finale historique à tout point de vue. Ce samedi, Toulouse a soulevé sa première Coupe de France depuis 66 ans et un sacre en 1957. Les Toulousains ont apporté la manière à ce triomphe en écrasant les Nantais 5-1. Un succès qui restera également dans les annales, puisque c’est la première fois qu’une équipe a aligné un onze 100% étranger en finale de la compétition.

Au total, huit nationalités différentes composaient le onze du Téfécé ce samedi. Et celle qui domine principalement avec trois joueurs est la nationalité néerlandaise (Branco Van den Boomen, Thijs Dallinga et Stijn Spierings). On a également deux danois (Rasmus Nicolaisen et Mikkel Desler). Une recette qui fonctionne à la perfection, puisque cela a permis au TFC de monter en Ligue 1 cette année et de triompher en Coupe de France.

