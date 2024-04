Trois raisons de ne pas rater PSG-FC Barcelone

Les choses sérieuses commencent pour le PSG ! Après avoir logiquement éliminé la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale a hérité de son vieil ennemi, le FC Barcelone, en quart de finale. Un adversaire de prestige à éliminer pour retrouver le chemin de la demi-finale, et forcément des souvenirs qui rejaillissent dans les mémoires des supporters de chaque équipe. Une rencontre à ne manquer sous aucun prétexte, et ce, pour plusieurs raisons.

La suite après cette publicité

Un match particulier pour Luis Enrique et Ousmane Dembélé

Entre le PSG et le FC Barcelone, l’histoire a pris un tournant en 2017. La remontada infligée par le Barça le 8 mars 2017 a marqué à jamais les esprits, et a incité la direction parisienne à frapper très fort lors du mercato estival suivant en allant chiper Neymar pour un montant jamais vu depuis, 222 M€. Artisan de cette remontada, le coach espagnol Luis Enrique est désormais assis sur le banc du PSG. Lui l’amoureux du club blaugrana va oeuvrer pour le camp adverse, et fera face à son ancien coéquipier Xavi, qu’il a aussi entraîné durant son mandat d’entraîneur à Barcelone. Ce sera donc un match spécial pour Luis Enrique, mais aussi pour Ousmane Dembélé, qui a quitté le club catalan l’été dernier pour rejoindre le PSG. Il retrouvera donc ses anciens coéquipiers, bien décidés à les faire tourner en bourrique.

Le PSG rêve de retrouver le dernier carré

Cela fait deux saisons que le PSG s’arrête en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le club francilien a brisé la mauvaise série en se qualifiant pour les quarts de finale, et il pourrait retrouver le dernier carré s’il parvient à éliminer le Barça. Or, la dernière fois qu’il y était parvenu, c’était en 2021 et il avait déjà rencontré le club catalan. C’était en huitième de finale et c’était le premier affrontement depuis la gifle de 2017. Le PSG avait frappé fort en s’imposant 4-1 au Camp Nou avant de faire match nul au retour (1-1) au Parc des Princes. Cette fois, cela commencera dans l’antre parisienne. Comme lors de la saison 2016-2017, où la nette victoire 4-0 avait régalé le public et les joueurs, avant la terrible désillusion du match retour.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé attendu de pied ferme

La tournée d’adieux de Kylian Mbappé au PSG ne ressemble probablement pas à ce dont il rêvait, mais l’attaquant français sera quand même bien la menace principale pour le FC Barcelone. Encore traumatisé par le triplé inscrit par le numéro 7 en février 2021, le club catalan chercher la meilleure formule défensive pour le cadenasser. D’autant qu’il va arriver avec une certaine fraîcheur au regard du management imposé par Luis Enrique. L’entraîneur espagnol n’hésite pas à le laisser sur le banc ou à la remplacer en Ligue 1, mais compte sur lui pour faire la différence en Ligue des Champions. Contre la Real Sociedad au tour précédent, c’est bien Mbappé qui a délivré le PSG en inscrivant 3 buts sur les 4 marqués par le PSG sur les 2 rencontres. Plus que jamais, Kylian Mbappé sera le protagoniste principal de la double confrontation contre le Barça.

Alors pour ne rien rater de ce choc décisif pour l’avenir du PSG en Ligue des Champions, une seule solution : profiter de l’offre avec ou sans engagement de RMC Sport à partir de 19€ par mois. Si vous hésitez encore, sachez donc que cette offre incroyable vous permettra de regarder les plus belles affiches des phases finales de l’UEFA Champions League, de quoi profiter également de l’autre choc des quarts de finale aller avec le très attendu Real Madrid - Manchester City. Fan de la Ligue Europa, vous serez comblés avec les quarts de finale de Liverpool et du Bayer Leverkusen en exclusivité sur RMC Sport. Et en Ligue Europa Conference, vous pourrez voir le LOSC confronté à Aston Villa.

La suite après cette publicité

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match PSG-FC Barcelone et au meilleur des quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.