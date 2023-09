Séisme au Maroc : Vitor Roque, parmi les joueurs évacués à Marrakech

La suite après cette publicité

Le Maroc a été touché par un terrible séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter dans la nuit de vendredi à samedi. Une catastrophe naturelle qui a d’ores et déjà fait monter le nombre de décès à plus de 800 personnes, sans compter les centaines de blessés et ceux encore sous le choc. Heureusement pour l’équipe brésilienne des moins de 23 ans, à Fès pour affronter le Maroc, personne n’a été véritablement impacté.

Et pourtant, la Confédération Brésilienne de Football a annoncé que certains joueurs, dont Vitor Roque, la pépite qui arrivera au FC Barcelone l’été prochain, ont été obligés d’être évacués de leur hôtel pour se réfugier près de la piscine, zone moins à risque. Ces derniers y sont restés plus d’une heure en attendant que la situation se calme. Plus de peur que de mal pour les jeunes de la Seleçao, qui vont bien depuis cette grosse frayeur.