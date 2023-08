Naples : Rudi Garcia a enfin trouvé le remplaçant de Kim Min-jae

La suite après cette publicité

C’est l’un des nombreux chantiers que le Napoli doit gérer cet été. Suite au départ de Kim Min-jae, taulier défensif des Partenopei la saison passée, vers le Bayern Munich, les dirigeants du club champion d’Italie sont à la recherche d’un défenseur capable de remplacer le roc sud-coréen. En étroite collaboration avec Rudi Garcia, le nouvel entraîneur napolitain, ils avaient d’ailleurs ciblé Kevin Danso. Mais alors que le défenseur autrichien a prolongé à Lens, Naples a dû se trouver d’autres pistes pour renforcer son arrière-garde.

Alors que les noms évoqués ces dernières semaines étaient ceux de Max Kilman et Robin Le Normand, les montants demandés par Leeds (40M d’euros) et la Real Sociedad (50M d’euros) ont eu raison des ardeurs napolitaines. Ce samedi, Sport évoquait un intérêt de Rudi Garcia et de sa direction pour Clément Lenglet. Plus en odeur de sainteté en Catalogne, l’ancien de Nancy serait ciblé mais donnerait toujours sa priorité à Tottenham, pas très chaud à l’idée de s’aligner sur les 15 millions d’euros demandés par le Barça. Des échos venus d’Amérique du sud faisaient également écho d’un intérêt de Naples pour Murillo Santiago Costa dos Santos (21 ans) des Corinthians. Peu importe l’avancée ou non sur ses nombreux dossiers, les récentes informations qui nous proviennent d’Italie nous font comprendre que le remplaçant de Kim Min-jae aurait déjà été trouvé. Et il viendrait également du Brésil.

Natan devrait arriver en provenance du RB Bragantino

En effet, d’après les indiscrétions du Corriere dello sport, les Napolitains seraient tout près de mettre la main sur Natan Bernardo de Souza, plus connu sous le nom de Natan. Les négociations iraient dans le bon sens avec l’entourage du défenseur de 22 ans, alors que dix millions d’euros suffiraient au bonheur du RB Bragantino. La publication transalpine va même plus loin ce samedi et affirme qu’un contrat de cinq ans a déjà été approuvé par l’entourage du joueur, qui est attendu dès ce lundi en Italie.

Habitué à aller chercher de très bons joueurs peu connus du grand public (Kvaratskhelia, Kim) ces dernières années, le club de Campanie compte donc récidiver cet été avec Natan. Egalement ciblé par la Roma quelques semaines auparavant, le jeune Brésilien a disputé 26 rencontres cette saison et s’est affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat brésilien selon de nombreux observateurs. Reste à savoir si tout se déroulera comme prévu jusqu’à l’officialisation du transfert. Ensuite, il reste à savoir si le jeune Natan aura les épaules d’assumer la pression napolitaine pour une première saison sur le Vieux Continent.