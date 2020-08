AS Monaco - Stade de Reims : les compositions sont tombées

Ce dimanche offre une belle affiche de Ligue 1 entre l'AS Monaco et le Stade Reims. Un match particulier pour la nouvelle recrue Axel Disasi qui vient de Reims et jouera aujourd'hui avec les Monégasques. Nouveau coach du club du Rocher, Niko Kovac articule son équipe dans un 4-3-3 avec Benjamin Lecomte dans les buts. Ce dernier peut compter sur Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Axel Disasi et Fodé Ballo-Touré en défenses. L'entrejeu est composé d'Aurélien Tchouaméni, Aleksandr Golovin et Youssouf Fofana. Seul en pointe, Wissam Ben Yedder est épaulé sur les ailes par Gelson Martins et Henry Onyekuru.

De son côté, le Stade de Reims se présentera dans un 4-3-3 avec Predrag Rajkovic dans les buts. Le Serbe est devancé par Thomas Foket, Wout Faes, Yunis Abdelhammid et Ghislain Konan en défense. Xavier Chavalerin, Derek Kutesa et Marshall Munetsi assurent le double pivot. Enfin, Mathieu Cafaro et Boulaye Dia soutiennent El Bilal Touré en attaque.

Les compositions :

AS Monaco : Lecomte - Aguilar, Badiashile, Disasi, Ballo-Touré - Tchouaméni, Fofana, Golovin - Martins, Ben Yedder, Onyekuru

Stade de Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Kutesa, Chavalerin, Munetsi - Dia, Touré, Cafaro