JT Foot Mercato : le Barça accélère pour son dégraissage massif

Le président Joan Laporta l'avait promis et c'est chose faite. Le FC Barcelone tient ses premières recrues estivales. L'international ivoirien Franck Kessié a signé cet après-midi un contrat jusqu'en 2026 et Andreas Christensen a aussi été officialisé. Du côté des départs, le défenseur français Clément Lenglet quitterait prochainement les Blaugranas. Selon Sport, il rejoindrait Tottenham sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 10 M€ environ. Memphis Depay, qui ne rentre plus dans les plans de Xavi, intéresserait aussi les Spurs cependant le FC Séville serait aussi sur le coup dans le cas où le transfert de Jules Koundé verrait le jour dans l'horizon catalan. Le club souhaite voir partir Samuel Umtiti. Le champion du monde 2018 va peut-être retrouver son ex-coach de Lyon à Rennes: Bruno Génésio. Ousmane Dembélé qui était longtemps annoncé sur le départ semble avoir trouver un accord avec le club espagnol pour prolonger. Il en va de même pour Frenkie de Jong que l'on pensait longtemps à Manchester United mais le milieu néerlandais devrait rester selon le président Laporta qui ne souhaite pas voir partir son joueur.

Alors qu'hier la presse Italienne évoquait un possible retour d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain, aujourd'hui la réalité semble tout autre. Selon nos informations, l'ancien Parisien ne ferait pas du tout partie des plans du club. Après Vitinha, la véritable priorité au milieu de terrain n'est autre que le Lillois Renato Sanches. Le PSG souhaite aussi se débarrasser de plusieurs joueurs (Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Leandro Paredes). D'après nos informations Colin Dagba rejoindrait prochainement le Racing Club de Strasbourg sous la forme d'un prêt.

Manchester City a enregistré une nouvelle recrue de choix ! Les Skyblues ont annoncé l'arrivée de Kalvin Phillips. Le milieu de terrain anglais est transféré contre un chèque de 57 M€ et il s'est engagé pour 6 saisons avec le club mancunien. Il portera le numéro 4. João Palhinha a signé avec Fulham ! Il est désormais lié au club anglais pour 5 ans, son transfert est estimé à 22 M€. Pour finir, le City Football Group a racheté un nouveau club ! Et cette fois c'est en Italie, avec une équipe historique qui évolue en Serie B, puisqu'il s'agit de Palerme. Le groupe est devenu aujourd'hui actionnaire majoritaire avec 80 % des parts du club sicilien.

