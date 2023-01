Ligue 1 : l’OM renverse Lorient au Vélodrome et conforte sa place sur le podium

Et de six ! L’Olympique de Marseille s’est imposé pour la sixième fois consécutive en championnat (7e victoire de rang toutes compétitions confondues), ce samedi, face au FC Lorient (3-1, 19e journée de Ligue 1). Dominateurs, les Marseillais n’ont jamais vraiment été inquiétés au Vélodrome. Les hommes d’Igor Tudor ont imposé, d’entrée, une sacrée pression et un pressing très haut aux Lorientais. Mais hormis une tête d’Ünder, bien repoussée par Mannone après un bon centre de Kolasinac au deuxième poteau (6e), il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les Merlus ont alors pu ressortir la tête de l’eau et prendre peu à peu confiance.

Ce sont même eux qui ont frappé en premier. Trouvé par Cathline à la réception d’un corner botté par Le Fée, Moffi a envoyé un missile ne laissant aucune chance à Lopez (0-1, 30e). Alors que Le Fée manquait de peu le cadre quelques minutes plus tard (35e), la révolte marseillaise est venue du crâne de Kolasinac. L’ancien latéral gauche d’Arsenal est venu couper un centre d’Ünder pour égaliser et réveiller le Vélodrome (1-1, 39e). Dans la foulée, l’OM voyait la transversale l’empêcher de passer devant au tableau d’affichage, sur une tête puissante de Gigot (43e).

L’OM, peu inquiété, a géré

Les supporters olympiens n’ont toutefois pas dû attendre trop longtemps au retour des vestiaires pour que cela arrive. Au retour des vestiaires, Sanchez, grâce à un superbe enchaînement contrôle extérieur du pied droit-demi-volée du gauche, a rapidement fusillé Mannone (2-1, 53e). De quoi donner des ailes à Veretout, qui, depuis la gauche de la surface, a fait le break d’une belle frappe déviée par Kalulu (3-1, 59e). Malinovskyi, titulaire aux côtés de Guendouzi et Sanchez pour former le trio offensif, laissant le couloir droit à Ünder, a tenté sa chance (67e) mais devra patienter pour ouvrir son compteur en France.

Dieng, sur son premier ballon, a lui buté sur Mannone et n’a pas pu participer à la fête (77e). Qu’importe, l’OM, en gestion sur la fin de rencontre devant ses fans, a conforté sa place sur le podium grâce à ce 13e succès de la saison en championnat et préparé au mieux la réception de Rennes, vendredi, en Coupe de France. Tout en prenant 8 longueurs d’avance sur ces mêmes Rennais, en mettant Lorient à 10 points, mais aussi en revenant provisoirement à 5 unités de la première place occupée par le PSG. De quoi s’offrir une deuxième partie de saison de folie ?