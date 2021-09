L'incroyable explosion de la masse salariale de Manchester United

Il n'y a pas que le Paris SG qui a mis les petits plats dans les grands sur le marché des transferts cet été. Manchester United, aussi, a réalisé un recrutement flamboyant avec les arrivées de Raphaël Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo. Trois recrues de choix qui ont eu pour conséquence l'explosion de la masse salariale du club.

Le Sun nous apprend ainsi que les Mancuniens dépenseront 452 M€ cette saison pour payer l'intégralité de l'effectif de l'équipe première. Une augmentation vertigineuse de 75 M€ par rapport à l'exercice précédent, due aux arrivées des trois internationaux, qui possèdent trois des quatre plus gros salaires du club (CR7 1er avec 35 M€ par an, Sancho 3e avec 21,2 M€ et Varane 4e avec 21 M€).

Et ce n'est pas fini !

Pour mesurer l'ampleur de cette flambée des salaires, il convient de se rappeler qu'en 2012, la masse salariale des Red Devils se situait tout juste au-dessus des 180 M€ ! Ce montant pharaonique de 452 M€ s'approche de ce qu'avait dépensé le FC Barcelone en 2020. Un train de vie que les Blaugranas paient aujourd'hui au prix fort, mais que les pensionnaires d'Old Trafford, eux, n'entendent pas forcément réduire.

MU vient en effet de régaler Bruno Fernandes en lui offrant une nette augmentation (11 M€ par an) et garde secrètement l'espoir de convaincre Paul Pogba de rempiler son bail (juin 2022). Pour cela, les Red Devils semblent prêts à mettre davantage sur la table que les 17,6 M€ annuels qu'il perçoit actuellement. Quand MU aime, décidément, il ne compte vraiment pas !