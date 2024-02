L’OM répond à Joan Laporta sur la Super League

Joan Laporta a mis l’OM dans une situation embarrassante ce vendredi. Lors du interview à la RAC1, le président du Barça a affirmé que les Phocéens souhaitaient rejoindre la Super League, à l’instar d’autres clubs européens. Rien que ça. «Outre le Barça et Madrid, il y a les Italiens : l’Inter, Milan, Naples et la Roma. Il y a aussi des équipes françaises comme l’Olympique de Marseille et les trois équipes portugaises, Sporting, Benfica et Porto, qui aimeraient bien venir. Il y a aussi les équipes néerlandaises (Ajax, Feyenoord et PSV) et les équipes belges de Bruges et d’Anderlecht.» Forcément, cette déclaration est vite remontée aux oreilles de la direction marseillaise.

Cette dernière a démenti dans la foulée. «Pablo Longoria a déjà parlé publiquement le 21 décembre dernier et la position du club n’a pas changé» répond le club, interrogé par RMC Sport. Ce jour-là justement, le président de l’OM avait fermement repoussé l’idée de participer à la Super League. «Je considère qu’avoir trois ou quatre compétitions organisées par autant d’organisateurs différents, c’est la catastrophe du football. Si c’est le cas, je vois un avenir difficile pour le monde du foot. Ce n’est pas le moment de la division. (…) Il n’y a pas une seule conservation sérieuse sur ce thème (la Super League, ndlr). C’est pour ça qu’on a présenté notre candidature à l’ECA, pour essayer de proposer des changements. Sur la question de la Super League et l’OM, je tiens à nier complètement.» Voilà qui a le mérite d’être clair.