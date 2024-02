Joan Laporta annonce que l’OM est partant pour la Super League

Grâce à une décision juridique favorable de la Cour européenne, les fondateurs de la Super League ont reçu le feu vert pour tenter de lancer leur nouvelle compétition. Et ce matin, le boss du FC Barcelone, Joan Laporta, a confirmé que l’Olympique de Marseille serait très intéressé à l’idée de rejoindre ce nouveau tournoi, et ce, malgré les récents démentis de Pablo Longoria.

«La Super League pourrait exister à partir de la saison qui vient, ou en 2025-26. Outre le Barça et Madrid, il y a les Italiens : l’Inter, Milan, Naples et la Roma. Il y a aussi des équipes françaises comme l’Olympique de Marseille, et les trois équipes portugaises, Sporting, Benfica et Porto, qui aimeraient bien venir. Il y a aussi les équipes néerlandaises (Ajax, Feyenoord et PSV) et les équipes belges de Bruges et d’Anderlecht. Il serait préférable d’avoir une compétition à 16 équipes», a-t-il déclaré au micro de RAC1.