CdF : l’AS Cannes s’explique sur le prix des places pour la demi-finale

70 à 90 euros. C’est le prix que devront débourser ceux qui voudront assister à la première demi-finale de Coupe de France de l’AS Cannes depuis 1992, qui sera disputée face au Stade de Reims. Une somme vertigineuse pour beaucoup, à commencer par l’ancien joueur de l’ASC, Wilfried Gohel, qui rapporte sur ses réseaux sociaux des «tarifs indécents, les vrais supporters ne pourront jamais se permettre de venir en famille.» Face à la polémique, le directeur général du club, Félicien Laborde, a tenu à se justifier pour clarifier la position de Cannes vis-à-vis de ses supporters.

«Comme on savait que la demande dépasserait l’offre, pour privilégier nos supporters et les Cannois, on a démarré la vente par nos licenciés et nos abonnés, à qui on a fait des tarifs à 20 euros. Après, on a enchaîné sur une vente pour ceux qui sont venus voir des matches de Championnat, avec des places à 40 euros et une réduction de 20 % sur les autres places. Puis, ce vendredi, pour ceux qui sont venus nous voir en Coupe, au même tarif ; pour finir par la vente générale.» Une explication qui justifie l’augmentation des prix graduelle au fur et à mesure que la soirée avançait.