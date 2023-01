Chelsea - Manchester City : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Fin de la 19e journée de Premier League ce soir avec un choc des plus alléchants entre Chelsea (10e, 25 points) et Manchester City (2e, 36 points) à Stamford Bridge (match à suivre en direct commenté à partir de 21h). Les Blues sont englués en milieu de classement et doivent empocher la victoire après un nul décevant face à Nottingham Forrest lors de la dernière journée. En face, City veut profiter du faux pas du leader Arsenal (1er, 44 points), accroché hier soir par Newcastle, pour relancer la course au titre.

Côté composition, Graham Potter a opté pour un 4-3-3 avec la présence d’Havertz, Sterling et Ziyech à la pointe de l’attaque. Kovacic, Zakaria et Pulisic épauleront le trio. Pas de surprise en défense avec la charnière Thiago Silva/Kalidou Koulibaly. Guardiola aligne son 4-3-3 traditionnel avec Ake et Stones en défense centrale, Ruben Dias étant toujours blessé. Le trio offensif est composé d’Haaland, Bernardo Silva et Phil Foden. Gundogan, Rodri et De Bruyne auront les clés du jeu.

Les compositions officielles :

Chelsea : Kepa – Azpilicueta (cap.), Thiago Silva, Koulibaly, Cucurella – Kovacic, Zakaria, Pulisic – Ziyech, Sterling, Havertz.

Manchester City : Ederson – Walker, Stones, Ake, Cancelo – Gündogan (cap.), Rodri, De Bruyne – Silva, Haaland, Foden