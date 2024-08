Ce qu’il faut savoir du tirage au sort de la Ligue des Champions 2024/2025

Les barrages de la Ligue des Champions 2024/2025 se terminent ce mercredi soir et Lille est notamment engagé. Après leur victoire 2-0 contre le Slavia Prague, les Dogues tenteront de valider leur billet du côté de la Tchéquie. L’occasion de faire partie des 36 qualifiés, car oui, première nouveauté, cette 70e édition amène un élargissement de 4 formations supplémentaires par rapport aux 32 équipes auparavant engagées. Disposés dans 4 chapeaux de 9 équipes, les différents clubs ne seront pas répartis en 9 groupes, mais un seul avec l’apparition de la formule suisse. Ce sera un championnat unique regroupant les 36 équipes engagées où les 8 premiers seront directement qualifiés en huitièmes de finale. En ce qui concerne les 16 équipes placées entre la 9e et la 24e place, ces dernières s’affronteront sur un barrage aller/retour (9e contre 24e, 10e contre 23e, 11e contre 22e …) où le vainqueur rejoindra les 8 autres huitièmes de finalistes. Enfin, les 12 dernières équipes placées entre la 25e et la 36e place seront éliminées. Il n’y a donc plus d’équipe reversée de la Ligue des Champions à la Ligue Europa ou à la Ligue Europa Conference comme auparavant.

La suite après cette publicité

Le tirage au sort

Qui dit 36 équipes, ne dit pas 35 matches heureusement, les clubs engagés ne rencontreront donc pas toutes les équipes. Il y aura 8 journées entre le 17 septembre et le 29 janvier, ce qui veut dire que la phase de poules se poursuivra après la trêve hivernale. Par contre pour définir ces équipes, le tirage au sort sera différent que celui dont on à l’habitude. Si la cérémonie se déroulera ce jeudi à 18h, le lendemain des barrages et comme souvent du côté de Monaco, des modifications ont eu lieu. Les équipes seront bien dans des chapeaux différents et des boules seront tirées. Néanmoins un tirage intégral durerait de 3 à 4h et l’UEFA a opté pour une solution hybride avec l’utilisation d’une intelligence artificielle. À chaque fois qu’une équipe sera tirée au sort, l’ordinateur désignera les 8 adversaires de cette équipe (4 à domicile et 4 à l’extérieur). Il y aura à chaque tirage au sort deux adversaires par chapeau.

À lire

Nordi Mukiele quitte le PSG pour le Bayer Leverkusen

Ainsi par exemple, le tenant du titre, le Real Madrid qui est dans le pot 1 peut tomber sur le Paris Saint-Germain et Liverpool du chapeau 1, le Bayer Leverkusen et l’AC Milan du chapeau 2, le PSV Eindhoven et le Celtic Glasgow du chapeau 3 ainsi que Bologne et Brest dans le chapeau 4. Quelques subtilités sont à prévoir, ainsi une équipe ne peut pas rencontrer des adversaires du même pays. On n’aura donc pas le droit à des Paris Saint-Germain - Monaco ou Lille - Brest. Il sera aussi impossible de rencontrer plus de deux équipes d’un même pays. Imaginons que le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund et le RB Leipzig dans le chapeau 1, le club francilien ne pourra donc pas se retrouver face au Bayer Leverkusen dans le chapeau 2 ou face à Stuttgart dans le chapeau 4. Pour l’Europa League et l’Europa Conference League, le même format sera utilisé pour la phase de poules. Ce modèle de tirage au sort ne concerne que la phase de poules, car pour les rencontres à élimination directe, on retrouvera uniquement les boules traditionnelles. Un tirage au sort intégral se tiendra pour les huitièmes de finales et on connaîtra ainsi l’arborescence des rencontres jusqu’à la finale.

La suite après cette publicité

Du lourd pour les clubs français ?

Pour le moment, on connaît 32 des 36 participants au tirage au sort, mais on peut déjà avoir une idée de ce que pourront affronter les clubs français. Quelque soit le chapeau d’une équipe, que ce soit le 1 pour le Paris Saint-Germain, le 4 pour Monaco et Brest ainsi que le 3 si Lille se qualifie, le tirage au sort ne lui accordera pas de privilège particulier. Ainsi chaque équipe peut tomber sur du lourd avec Manchester City et le Real Madrid dans le chapeau 1, le Bayer Leverkusen et l’Atlético de Madrid dans le chapeau 2, le Sporting CP et le PSV Eindhoven dans le chapeau 3 ainsi qu’Aston Villa et Stuttgart dans le chapeau 4. Ces formations peuvent également s’en sortir bien mieux avec le RB Leipzig et le Borussia Dortmund dans le chapeau 1, le FC Bruges et le Shakhtar Donetsk dans le chapeau 2, Bodo/Glimt et les Young Boys de Berne dans le chapeau 3 ainsi que Midtjylland et le Sturm Graz dans le chapeau 4.

Dans le chapeau 1, Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid seront les équipes à éviter tandis que le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le FC Barcelone seront des adversaires un peu plus abordables. Dans le chapeau 2, il faudra se méfier surtout d’Arsenal et de l’Atlético de Madrid, sans négliger les deux derniers finalistes de la Ligue Europa que sont le Bayer Leverkusen et l’Atalanta. Le FC Bruges et le Shakhtar Donetsk semblent un cran en dessous. Dans le chapeau 3, le niveau est assez homogène, mais le Sporting CP et les Néerlandais du Feyenoord et du PSV Eindhoven sont de jolis morceaux. Tomber sur les Young Boys de Berne, le vainqueur de Dinamo Zagreb - Qarabag, le Slavia Prague si Lille est éliminé ou le vainqueur d’Étoile Rouge de Belgrade - Bodo/Glimt semble être moins ardu. Enfin, le chapeau 4 est composé de l’épouvantail Aston Villa et des sensations Girona et Stuttgart. Le Sturm Graz, le vainqueur de Midtjylland - Slovan Bratislava et le Sparta Prague semblent plus abordables.

La suite après cette publicité

Les 36 participants de la Ligue des Champions 2024/2025

Chapeau 1 : Manchester City (Angleterre), Bayern Munich (Allemagne), Real Madrid (Espagne), Paris Saint-Germain (France), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Borussia Dortmund (Allemagne), RB Leipzig (Allemagne) et FC Barcelone (Espagne)

Chapeau 2 : Bayer Leverkusen (Allemagne), Atlético de Madrid (Espagne), Atalanta (Italie), Juventus (Italie), Benfica (Portugal), Arsenal (Angleterre), FC Bruges (Belgique), Shakhtar Donetsk (Ukraine) et AC Milan (Italie)

La suite après cette publicité

Chapeau 3 : Feyenoord (Pays-Bas), Sporting CP (Portugal), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Red Bull Salzbourg (Autriche), Young Boys de Berne (Suisse), Celtic Glasgow (Écosse), Dinamo Zagreb (Croatie) ou Qarabag (Azerbaïdjan), Lille (France) ou Slavia Prague (Tchéquie), Etoile Rouge de Belgrade (Serbie) ou Bodo/Glimt (Norvège)*

Chapeau 4 : AS Monaco (France), Sparta Prague (Tchéquie), Aston Villa (Angleterre), Bologne (Italie), Girona (Espagne), Stuttgart (Allemagne), Sturm Graz (Autriche), Stade Brestois 29 (France) et Midtjylland (Danemark) ou Slovan Bratislava (Slovaquie) **