Le FC Barcelone a refusé une petite fortune pour Raphinha !

Il était tout simplement en feu. La semaine passée, Raphinha a été élu homme de la rencontre face au PSG lors du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le club de la capitale. Juste et précieux dans le jeu, l’ailier brésilien a surtout été celui qui a ouvert le score pour la formation catalane avant d’égaliser au retour des vestiaires pour redonner espoir au club culé. Mais voilà, cette prestation remarquable ne vient pas cacher une saison globalement compliquée pour le natif de Porto Alegre.

La suite après cette publicité

Outre un bilan correct de 8 buts et 10 passes décisives en 31 matches, ce dernier est régulièrement pointé du doigt par les socios catalans. En effet, alors qu’ils attendent plus de l’ancien de Rennes depuis son arrivée en Catalogne à l’été 2022 contre 58 millions d’euros, ces derniers se plaignent souvent de sa trop grosse neutralité dans le jeu. Et alors qu’il frustre, le joueur de 27 ans est régulièrement annoncé comme sur la sellette d’après les médias ibériques. En mars, ces derniers faisaient d’ailleurs état d’une offre d’Arabie saoudite pour le gaucher. En proie à de gros soucis financiers, le FC Barcelone est conscient de la grosse valeur marchande du joueur sous contrat jusqu’en 2027.

À lire

PSG : Jérôme Rothen met un coup de pression à Kylian Mbappé

Un club de Premier League a proposé 60 millions d’euros pour s’attacher ses services

Vu cette situation, une vente de Raphinha n’est pas vu comme une mauvaise chose dans les hautes instances du club blaugrana. De ce fait, chaque offre pour lui sera écoutée comme ce fut le cas les derniers mois. En ce sens, Sport vient de lâcher une petite bombe ce lundi soir. En effet, à en croire les indiscrétions de la source catalane, une offre de 60 millions d’euros pour le numéro 11 du Barça est parvenue dans le bureau des décisionnaires barcelonais. Cette offre, émanant d’un club de Premier League, a pourtant été refusé d’après les informations de nos confrères de l’autre côté des Pyrénées. Et cela s’expliquerait par plusieurs raisons.

La suite après cette publicité

Tout d’abord, les récentes performances du joueur mettent le doute dans l’esprit des dirigeants du Barça. En effet, stratosphérique face au PSG, Raphinha avait déjà inscrit le but de la victoire contre Las Palmas quelques jours auparavant. De retour dans le onze, le Brésilien est en forme et son prix a donc augmenté aux yeux de Joan Laporta. De ce fait, Sport indique que l’ailier droit est désormais estimé à 80 millions d’euros par son club qui ne le lâchera pas pour un prix inférieur. Qui sait, peut-être qu’une nouvelle masterclass de Raphinha face au PSG ce mardi va encore faire augmenter son prix voire le rendre inaccessible à quelques encablures du mercato estival.

Pour ce choc retour Barça-PSG, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG peut vous rapporter 270€ et celle du Barça peut vous rapporter 193€.

La suite après cette publicité

Suivez le match retour Barça-PSG sur RMC Sport.