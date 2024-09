PSG : Luis Enrique juge la progression d’Ousmane Dembélé

3 buts et 3 passes décisives après 5 rencontres toutes compétitions confondues. Depuis le début de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé (27 ans) se montre décisif et bien plus efficace aux abords de la surface adverse. Si sa prestation contre Girona, mercredi soir, n’a pas manqué de faire réagir ses principaux détracteurs, l’ancien joueur du Barça apporte quoi qu’il en soit une réelle plus-value au jeu offensif des Rouge et Bleu. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Luis Enrique a d’ailleurs salué la progression de son joueur.

«Mon avis c’est qu’il est comme la saison dernière, peut-être un peu plus efficace mais il a toujours été déterminant, il a une capacité d’élimination unique, on peut dire qu’il peut travailler plus sur l’efficacité mais ça dépend de plusieurs facteurs. La version d’Ousmane la saison dernière était très bonne, cette année elle est meilleure et on va tout faire pour que ce soit de mieux en mieux». Avant de se déplacer à Reims pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, l’intéressé appréciera…

