Chelsea écarte la piste Nagelsmann et pense à Vincent Kompany !

La suite après cette publicité

Le futur banc de touche de Chelsea se dessine tout doucement. On a appris cette semaine que Luis Enrique ne faisait plus partie de la liste des favoris, alors que Mauricio Pochettino y a fait son entrée. L’Argentin rejoint Julian Nagelsmann pour succéder à Frank Lampard, le manager intérimaire qui finira la saison. Ou plutôt remplace Nagelsmann dans la short list.

En effet, c’est la grosse information qui vient de tomber outre-Manche. Considéré comme l’immense favori pour prendre place sur le banc pour la saison à venir, l’entraîneur allemand n’est plus considéré comme une option par la direction de Chelsea. La BBC et Sky Sports l’assurent de concert, Nagelsmann n’a pas convaincu. Plusieurs dirigeants doutaient de sa capacité à relancer le club, entre un manque d’expérience dû à son âge (35 ans) et sa méconnaissance du football anglais, lui qui n’a entraîné jusque-là qu’en Bundesliga (Hoffenheim, Leipzig et le Bayern Munich).

À lire

Le vestiaire de Chelsea se fissure

Nagelsmann out, Kompany in

D’autres sources indiquent que c’est Julian Nagelsmann qui se serait retiré le premier. Difficile de savoir qui a, le premier, rompu le lien, mais il semble aujourd’hui certain que l’Allemand ne rejoindra pas les Blues. Par contre, un nouveau candidat se dégage également d’après Sky Sports. Actuel coach de Burnley qu’il fait monter en Premier League pour la saison prochaine, Vincent Kompany est très apprécié par la direction des Blues. Des réunions ont lieu en ce moment même pour plusieurs candidats.

La suite après cette publicité

Ainsi, un autre nom dont l’identité n’est pas connue est également en lice. Il pourrait s’agir de Xabi Alonso ou de Ruben Amorim, tous les deux en postes, respectivement au Bayer Leverkusen et au Sporting CP. Il n’y aurait à l’heure actuelle plus de favori pour le poste. Une manière finalement élégante de dire que le flou règne en haut lieu pour trouver celui qui aura la lourde tâche de faire le ménage dans le pléthorique effectif de Chelsea.