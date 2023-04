Le vestiaire de Chelsea se fissure

La suite après cette publicité

Mardi soir, Chelsea a été éliminé de l’UEFA Champions League par le Real Madrid. Une élimination qui va faire perdre beaucoup d’argent aux Blues, qui ne devraient pas jouer en Coupe d’Europe la saison prochaine sauf retournement de situation. Comme expliqué hier, cela va avoir de grosses conséquences sportivement et financièrement. Plusieurs joueurs pourraient claquer la porte. Ceux qui vont rester vont devoir baisser leurs salaires de 30% en raison de la non-qualification en C1. Enfin, pas tous. Cela concerne les recrues des deux derniers mercatos et les joueurs ayant prolongé depuis l’arrivée de la nouvelle direction. Ainsi, The Sun explique que des joueurs comme Reece James (perte de 68 000 euros par semaine) et Ben Chilwell, qui ont prolongé, ou Enzo Fernandez, qui a signé cet hiver, vont perdre beaucoup d’argent.

Ce qui ne sera pas le cas des joueurs signés ou prolongés par l’ancienne direction. Une source proche de Chelsea a expliqué que cela posait déjà de gros problèmes dans le groupe. «Certains de ces joueurs vont prendre de gros coups dans la poche alors que le gars qui joue à ses côtés n’aura pas de problème. C’est loin d’être la meilleure recette pour souder un vestiaire qui subit déjà la pression des résultats et tant de changements de coach. Regardez certains des visages de ces joueurs de Chelsea pendant le match de mardi. Ils avaient l’air en colère». Outre l’élimination, les pertes financières pèsent sur certains joueurs de Chelsea. De quoi diviser un peu plus le vestiaire.

