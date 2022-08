OM : Pablo Longoria évoque le dossier Alexis Sanchez

Ces derniers jours, Alexis Sanchez est de plus en plus associé à l'OM. L'attaquant chilien de l'Inter Milan est sur le départ et Marseille aimerait bien le récupérer. Son profil colle parfaitement avec ce que cherche Igor Tudor sur le marché des transferts pour son attaque. Avant le match face à Reims, le président Pablo Longoria a évoque le dossier du Chilien au micro de Prime Video.

«Alexis Sanchez ? Dire qu'il va jouer à l'OM, non. Dire qu'on discute avec lui, oui. C'est une chose que tout le monde comprend. C'est un profil qui colle parfaitement avec ce qu'on veut mettre en place. Si ça se rapproche ? Ça dépend de l'Inter, c'est une situation différente. Mais il faut toujours respecter les clubs.»