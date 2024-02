Fribourg - Lens : les compositions officielles

Lens retrouve Fribourg. Une semaine après avoir été accrochés à domicile (0-0), les Sang et Or se déplacent en Allemagne pour le barrage retour de Ligue Europa (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h45). Une victoire leur permettrait d’atteindre les 8es de finale pour la première fois depuis 17 ans.

Streich aligne un 3-5-2 avec Doan et Makengo aux postes de pistons tandis qu’Eggestein, Höfler et Röhl sont dans l’entrejeu. Sallai et Höfer enchaînent à la pointe de l’attaque. De son côté, Haise présente un 3-4-3 avec une charnière Gradit-Khusanov-Medina, Frankowski et Chavez occupant les couloirs. Abdul Samed et El-Ayanaoui sont devant la défense, Sotoca, Wahi et Pereira Da Costa étant en charge du front offensif.

Les compositions :

Fribourg : Atubolu - Kübler, Gulde, Sildillia - Doan, Eggestein, Höfler, Röhl, Makengo - Sallai, Höler.

Lens : Samba - Gradit, Khusanov, Medina - Frankowski, Abdul Samed, El-Aynaoui, Chavez - Sotoca, Wahi, Pereira Da Costa.