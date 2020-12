Everton : Niels Nkounkou juge ses premiers mois

L’été dernier, Niels Nkounkou (20 ans) a fait le choix de ne pas signer son premier contrat pro avec l’OM en donnant sa préférence à la Premier League et Everton. En quelques mois, le jeune latéral gauche est parvenu à gratter un temps de jeu suffisant et ses débuts prometteurs n’ont pas manqué de taper dans l’oeil de bon nombre d'observateurs du championnat anglais. Mais pour palier la récente blessure de Lucas Digne, l’international espoir U19 français voit Carlo Ancelotti s'appuyer sur des joueurs plus expérimentés.

La suite après cette publicité

Et malgré ce faible temps de jeu, le natif de Pontoise a au cours d’un entretien accordé à l’Équipe ce mercredi, tenu à juger ses premiers mois à Everton où il semble heureux d’avoir fait ses premiers pas. «Ça s’est bien passé en Coupe de la Ligue. Ça a été plus compliqué en Championnat contre Newcastle (1-2, le 1er novembre). Mais je suis déjà content d’avoir fait ce premier pas. Je joue un peu moins en ce moment mais je dois continuer à bosser dur et être patient. Lucas est blessé et le coach fait davantage jouer des joueurs expérimentés. À moi de me tenir prêt si le coach fait appel à moi et lui montrer qu'à l’entraînement, je travaille toujours plus», a-t-il confié.