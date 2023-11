Olimpija - Lille : les compositions officielles

Après deux intenses soirées de C1, la Ligue Europa Conférence est à l’honneur sur Foot Mercato ! Ce jeudi, le LOSC se déplace sur la pelouse de l’Olimpija Ljubljana, au Stadion Stozice, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la compétition. Un duel très attendu entre deux formations déterminées à poursuivre leur aventure sur la scène continentale. Leader de ce groupe A avec deux victoires et deux matches nuls (8pts), le club nordiste est toujours invaincu dans cette compétition et sera déterminé à ramener un bon résultat pour conserver cette première place. En face, l’Olimpija Ljubljana, bon dernier de ce groupe (3pts) et battu lors de sa première confrontation face aux Lillois le 20 septembre dernier (2-0), sera dans l’obligation de s’imposer pour conserver l’espoir d’une qualification en phase finale.

La suite après cette publicité

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 18h45. Pour cette nouvelle échéance de Ligue Europa Conférence, Paulo Fonseca mise sur la continuité en maintenant sa confiance en ses hommes forts des dernières rencontres et le système de jeu articulé en 4-2-3-1. Le technicien portugais a en effet décidé de titulariser en pointe Yusuf Yazici, soutenu sur le front de l’attaque par Demo Zhegrova, Ayyoub Bouaddi et Rémi Cabella. Titulaires indiscutables depuis le début de la saison, Benjamin André et Nabil Bentaleb sont logiquement reconduits devant la défense, au sein de laquelle figure Samuel Umtiti. Concernant la composition de la formation slovène, Zoran Zeljkovic aligne un système établi en 4-3-3. Les joueurs clés de l’équipe seront bien présents, notamment le meilleur buteur du championnat slovène Rui Pedro (9 buts).

Les compositions :

Olimpija : Pintol - Lasickas, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe - Elsnik, Doffo, Rui Pedro - Brest, Bristric, Motika.

La suite après cette publicité

Lille : Chevalier - Tiago Santos, Yoro, Umtiti, Gudmundson- André, Bentaleb - Zhegrova, Bouaddi, Cabella - Yazici.