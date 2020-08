OM : Steve Mandanda rassure sur son état de forme après avoir été testé positif au coronavirus

Une dizaine de jours après avoir été testé positif au Covid-19, Steve Mandanda (35 ans) était présent en conférence de presse vendredi. Avant le lancement de la saison olympienne (le OM-Saint-Etienne de la 1ère journée a été déplacé par raisons sanitaires) au stade Francis-Le Blé face à Brest dimanche soir (21h), le portier tricolore s'est montré rassurant sur son état de santé.

«Je me sens très bien, j'ai été mis un peu à l'isolement pendant une semaine mais je n'ai pas été affaibli, j'ai repris mardi en faisant des séances individuelles et je me sens très bien, a-t-il d'abord déclaré, et de poursuivre. Pendant une semaine, on doit faire attention au moindre effort, j'ai pris mon mal en patience et dès que j'ai eu le feu vert des médecins, j'ai pu ressortir et c'était la meilleure chose.»