Pour Kasper Schmeichel, Esteban Cambiasso était déjà entraîneur sur le terrain

Actuellement en train d’étudier pour obtenir sa licence UEFA d’entraîneur, Esteban Cambiasso déclarait il y a peu dans un live Instagram organisé avec Javier Zanetti : « j’ai toujours eu envie d’entraîner, même sur le terrain. » Un désir qui n’avait pas échappé au portier de Leicester, Kasper Schmeichel, lors du passage de l’Argentin chez les Foxes durant l’exercice 2014-2015.

Invité du podcast That Peter Crouch de la BBC, le dernier rempart de 33 ans a partagé son souvenir de cette année passée aux côtés de la légende de l’Inter Milan : « il était déjà essentiellement un manager. Même sur le terrain, il changeait de tactique et des choses comme ça, il était classe. » Alors, après avoir eu une première expérience d’adjoint de la Colombie pendant la Coupe du monde 2018, verra-t-on un jour le milieu aux commandes des Nerazzurri ? L’actuel vice-président du club, Javier Zanetti, préfère entretenir le doute : « Le monde du football aura un grand entraîneur, et je m’arrêterai ici. »