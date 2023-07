Inter Miami : la date de présentation de Lionel Messi révélée !

La suite après cette publicité

Environ un mois après l’arrivée de Lionel Messi en MLS, à l’Inter Miami, l’Argentin n’a toujours pas été présenté. Mais vendredi, dans un communiqué, le club américain a annoncé que l’attaquant de 36 ans fera sa grande présentation le 16 juillet prochain, dans son stade. Lord d’un événement baptisé «The Unveil» (le dévoilement), l’ancienne star du FC Barcelone fera connaissance avec son nouveau public et ses nouveaux supporters. Outre Lionel Messi, cet événement comprendra "des divertissements passionnants, des discours sur le terrain et plus encore", toujours selon le communiqué de presse de l’Inter Miami.

Copropriétaire du club, David Beckham devrait bien évidemment être présent. Mieux, Sergio Busquets pourrait lui aussi être présenté au DRV PNK Stadium en compagnie de son ancien coéquipier au Barça. L’Espagnol a joué pendant de très nombreuses années aux côtés de Lionel Messi, et a également décidé de rejoindre la MLS pour évoluer sous les ordres de Tata Martino, l’entraîneur du club. Ce qui est sûr, c’est que le septuple Ballon d’or devrait faire ses débuts quelques jours après sa présentation, puisque l’Inter Miami affrontera Cruz Azul le 21 juillet prochain.

