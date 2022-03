La drôle de statistique de l'équipe d'Espagne

Luis Enrique a dévoilé sa liste pour les matchs amicaux de l'Espagne. Si la jeunesse est bien représentée, avec les Gavi, Pedri et autres Ferran Torres et Yeremi Pino, cette sélection, qui défiera l'Albanie et l'Islande à la fin du mois, est historique. En effet, Marca indique que c'est la première fois qu'aucun joueur ayant remporté la Coupe du Monde 2010 avec la Roja n'est présent dans la liste.

La suite après cette publicité

Le dernier à en avoir fait partie est Sergio Busquets mais l'ancien coach du FC Barcelone a décidé de se passer du milieu de terrain catalan. Le plus ancien du groupe est donc Jordi Alba, et ses 80 sélections depuis 2011. On remarque que s'ils ne sont plus sélectionnés, tous ne sont pas encore à la retraite, presque 12 ans plus tard, puisque 13 des 23 continuent de jouer, et la plupart dans des clubs de haut de tableau de championnats européens.

La liste de l'Espagne à la Coupe du Monde 2010 :

Gardiens : Iker Casillas (retraite), Víctor Valdés (retraite), Pepe Reina (Lazio)

Défenseurs : Raúl Albiol (Villarreal), Gerard Piqué (Barcelone), Carlos Marchena (retraite), Carles Puyol (retraite), Joan Capdevila (retraite), Sergio Ramos (PSG), Álvaro Arbeloa (retraite)

Milieux de terrain : Andrés Iniesta (Vissel Kobe), Xavi (retraite), Cesc Fàbregas (Monaco), Juan Mata (Manchester United), Xabi Alonso (retraite), Sergio Busquets (Barcelone), Javi Martínez (Qatar SC), David Silva (Real Sociedad)

Attaquants : David Villa (retraite), Fernando Torres (retraite), Pedro (Lazio), Fernando Llorente (Eibar), Jesús Navas (Séville)