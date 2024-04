Brest : Pierre Lees-Melou ne ferme pas la porte à un départ

Meilleur joueur de Brest cette saison, Pierre Lees-Melou (30 ans) contribue fortement à l’excellente saison des Brestois. Élément central du dispositif d’Éric Roy, les dirigeants de Brest avaient décidé de le conserver cet hiver malgré une offre importante du Stade Rennais. Aujourd’hui, le milieu de terrain français a de nouveau parlé de son avenir.

« Mon avenir ? Ce n’est pas tabou mais c’est juste qu’il nous reste 6 matchs, je voudrais finir sans regret et le plus haut possible, après on verra. En tout cas pour l’instant, pour être honnête, je n’ai reçu aucun appel. Je suis très bien à Brest donc je ne me prends pas la tête. (…) Donc on verra ce qui se passera cet été. Mais pour l’instant, je suis 100% Brestois. Je ne regrette pas, regardez où l’on est, c’est beau. On est en train d’écrire l’histoire du club mine de rien, on est en train de battre tous les records cette année » a-t-il expliqué au micro de Prime Vidéo. Même si son avenir avec les Brestois est incertain à l’issue de la saison, Pierre Lees-Melou semble déterminé à tout donner pour la fin de saison et pour décrocher une place qualificative en Ligue des Champions.