Liverpool blinde Curtis Jones

Par le biais d'un communiqué publié ce jeudi après-midi, Liverpool vient d'annoncer la prolongation du contrat de son milieu de terrain anglais Curtis Jones (21 ans). La nouvelle durée du bail de l'international Espoirs des Three Lions (12 sélections, 3 buts) n'est pas précisée par le club de la Mersey. Une belle récompense pour le jeune joueur formé au club, qui a disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

«Tout d'abord, je veux remercier l'équipe d'entraîneurs d'avoir cru en moi comme toujours, de m'avoir donné ma chance. Et bien sûr, je suis aux anges, je suis en pleine effervescence. C'était une chose facile [de décider de renouveler]. C'est le club de mon enfance, je suis un Scouser, j'ai soutenu le club toute ma vie, alors oui, je suis ravi et j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve», a-t-il déclaré au micro du média officiel des Reds.