Atlético de Madrid : comment se passent les premiers pas de Moussa Dembélé

Une étoile filante. À l'été 2018, Moussa Dembélé quittait le Celtic, où il avait brillé, pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. De retour en France, le joueur passé par le centre de formation du PSG revenait par la grande porte. Durant ses deux premières saisons sous le maillot olympien, le natif de Pontoise a été un élément moteur, terminant à deux reprises meilleur buteur du club. Mais la donne a changé lors de la première partie de la saison 2020-21 et l'avant-centre âgé de 24 ans a finalement décidé de changer d'air cet hiver.

Dembélé s'intègre bien à l'Atlético

Déjà sous le charme par le passé, l'Atlético de Madrid a décidé de revenir à la charge comme nous vous l'avions annoncé en exclusivité sur notre site. Après des jours de discussions et de négociations, toutes les parties ont trouvé un accord la semaine dernière. « L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid jusqu’au 30 juin 2021.Ce prêt d'un montant de 1,5M€ s'accompagne d'une option d'achat fixée à 33,5M€ à laquelle pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 5 M€, ainsi qu’un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert », a précisé l'OL.

La page Lyon tournée, Moussa Dembélé a pu donc lancer son aventure madrilène. Jeudi, il accordait sa première interview au média officiel du club. «C'est un grand défi pour moi. C'est un grand club, connu dans le monde entier. C'est un grand pas pour moi. Je suis enchanté et je suis impatient de démarrer», a-t-il confié, ne cachant pas sa grande envie de défendre son nouveau club et de jouer sous les ordres de Diego Simeone. Ensuite, il a pu se mettre au travail. Et en début de semaine, le quotidien espagnol AS expliquait qu'il avait fait des premiers pas très intéressants à l'entraînement.

Diego Simeone est sous le charme

D'après nos informations, tout se passe effectivement très bien pour lui à l'Atlético où les séances sont très intenses sous les ordres d'un Diego Simeone qui communique et échange beaucoup. Chez les Colchoneros, il a donc été bien accueilli. La présence de plusieurs joueurs français ou francophones dans le groupe, à l'image de Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar ou Yannick Carrasco, aide à son intégration. Mais il échange aussi avec les autres éléments du groupe, notamment Saul avec lequel l'entente est bonne. En plus du travail effectué sur le terrain, Moussa Dembélé fournit également de gros efforts et prend des cours d'espagnol quotidiennement afin de pouvoir mieux communiquer avec tous ses coéquipiers et le staff.

Le footballeur né en 1996 prend donc ses marques, lui qui découvre un nouveau football et une nouvelle culture au sein de son club et de la ville de Madrid. Une ville où il a d'ailleurs déjà trouvé une maison histoire de se sentir chez lui et d'être dans les meilleures conditions pour réussir à l'Atlético où il est dans le groupe aujourd'hui pour le match face à Eibar. En conférence de presse hier, Diego Simeone a évoqué son cas : «il est arrivé il y a quelques jours. Il essaie de s'adapter au mieux. Il a des collègues qui l'aident à la traduction, Carrasco, Kondogbia, Lemar ... Ils se rapprochent de lui et l'information est plus rapide ainsi. C'est un attaquant de surface, nous espérons pouvoir obtenir tout ce que nous avons vu de lui». À Moussa Dembélé de jouer !