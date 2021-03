Sepp Blatter et Jérome Valcke sanctionnés par la FIFA

La FIFA a communiqué aujourd’hui que la chambre juridictionnelle de la Commission d’éthique indépendante avait jugé coupables Joseph Sepp Blatter, président de la FIFA de 1998 à 2015, et Jérôme Valcke, secrétaire général de la FIFA de 2007 à 2015.

Les enquêtes menées par la FIFA ont déterminé que les deux anciens dirigeants avaient violé plusieurs articles de la constitution «notamment sur le versement de primes liées aux compétitions de la FIFA à des hauts responsables de la direction de la FIFA, sur divers amendements et prolongations de contrats de travail, ainsi que sur le remboursement par la FIFA de frais juridiques privés dans le cas de M. Valcke», a expliqué la FIFA. Sepp Blatter et Jérôme Valcke ont donc été sanctionnés «par des interdictions de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre), tant au niveau national qu'international, pour une durée de six ans et huit mois», mais également à payer chacun une amende de 1 000 000 de francs suisses soit environ 900 000 euros.