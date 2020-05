Mercato : l'OGC Nice cible aussi Robson Bambu

Le mercato estival n'a pas encore débuté mais les clubs commencent déjà à travailler dessus, en établissant notamment les postes à renforcer et donc en définissant certaines cibles. Du côté de l'OGC Nice, Malang Sarr, en fin de contrat en juin, va quitter la Côte d'Azur et il va donc falloir lui trouver un remplaçant. Et les Aiglons aurait déjà un joueur en tête. Selon les informations de Nice-Matin, le défenseur de l'Athletico Paranaense Robson Bambu serait ciblé par la formation entraînée par Patrick Vieira.

L'international Espoirs brésilien (3 capes) a pour le moment un contrat avec le club brésilien jusqu'en novembre 2022. Mais s'il compte passer à l'attaque, le club du sud de la France devra faire attention à la concurrence. Le quotidien local explique que le LOSC serait également intéressé, alors que l'OL suivrait également sa situation d'après le journal L'Équipe.