Les joueurs du SCO Angers n’ont pas reçu l’intégralité de leur salaire

14ème de Ligue 1, Angers est parvenu à débuter l’année 2025 par une solide victoire face à Brest (2-0). Sur le terrain, le SCO a entamé cette deuxième partie de saison de la meilleure des manières, mais doit faire face à des problèmes financiers. L’Équipe révèle que les salaires des joueurs pour ce mois de janvier n’ont pas été intégralement versés. Ils auraient dû l’être ce dimanche 5 janvier, mais Himad Abdelli et ses partenaires n’ont perçu que 40 % de leurs émoluments.

Pour remédier à cette situation, les pensionnaires du stade Raymond-Kopa comptent contracter un prêt auprès du groupe d’agroalimentaire Cosnelle, propriété de Saïd Chabane : « Le groupe Cosnelle devait injecter (une somme) au début du mois. L’apport du groupe devait arriver le 1er janvier. Il doit arriver entre le 15 et le 20 janvier » a-t-il expliqué. Pour justifier les déboires financiers du club noir et blanc, l’homme d’affaires a évoqué la baisse du montant des droits TV : « Cela fait partie des dommages collatéraux des droits télé ». Saïd Chabane a également tenu à préciser que le reste des salariés avait perçu leur rémunération de façon normale : « On a payé l’ensemble du personnel administratif, le centre de formation, et on a réglé tout ce qui est médical, intendants. »