Sunderland : Bellingham est fan de Régis Le Bris

Régis Le Bris est en train de réaliser une belle première saison du côté de Sunderland. Malgré deux dernières défaites chez le leader, Leeds, et face à Hull City, le club anglais est toujours dans la course aux play-offs, en occupant la 4e place de Championship après 34 journées. Le technicien français semble en tout cas adopté de ses joueurs, à en croire les propos élogieux tenus par Jobe Bellingham sur Sky Sports. «J’ai réalisé assez tôt qu’il était vraiment focus dans son travail, qu’il aime analyser et qu’il vous donne beaucoup de retours. C’est ce qui est vraiment bien en tant que joueur car vous voulez savoir où vous en êtes. Vous voulez savoir, moi en tout cas, comment vous pouvez vous améliorer et devenir meilleur tout le temps.»

Mieux encore, d’après le petit frère de Jude Bellingham, Le Bris serait un personnage doté d’une grande sérénité qu’il parvient à transmettre à ses joueurs même en plein match depuis son banc de touche. «C’est un personnage également très apaisant le long de la ligne de touche. Cela contraste probablement avec les supporteurs dans le stade, mais il est vraiment calme. Ce qui nous donne beaucoup de liberté en tant que jeunes joueurs pour nous exprimer.» Le Breton appréciera sans doute les propos du milieu de terrain de 19 ans.