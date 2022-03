OL : la surprenante analyse de Peter Bosz après la victoire face à Lorient

Ce vendredi soir face à Lorient, l'OL s'est rassuré et a déroulé son football avec une large victoire (4-1). Mais pour Peter Bosz, son équipe n'a pas bien joué. Au micro de Prime Video, le technicien néerlandais a été très critique envers son équipe et estime qu'elle n'a pas été bonne dans son match.

«La semaine dernière face à Lille, c'était mieux que ce soir. On a bien démarré. Mais après le premier but, on n'a pas bien joué. On a perdu trop de ballon, dans le bloc, on n'était pas agressif. Même à 2-0, je n'étais pas du tout content dans les vestiaires. Je préfère un match où on joue bien et on gagne. Je connais mes joueurs, ils sont très bons. Mais les très bons joueurs normalement, jouent à fond 90 minutes. Nous, on perd trop de ballons faciles. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui Caqueret a été extraordinaire avec Aouar au milieu. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Après, il y a du positif, il y a les retours de Reine-Adelaide ou Boateng. On a gagné et on marque quatre buts. On a aucun blessé.» Les joueurs apprécieront l'exigence...