Les nouvelles annonces de Joan Laporta sur le mercato du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Encore une fois, le FC Barcelone est attendu au tournant. Obligé de composer avec certaines restrictions pour son mercato, le club catalan ne peut pas faire ce qu’il veut. Souvent, les Blaugranas doivent miser sur des joueurs moins clinquants ou sur des stars libres. La signature de l’Allemand Ilkay Gündogan en est l’illustration parfaite. Pourtant, cela n’a pas empêché la presse pro Barça d’annoncer depuis des semaines des cibles ronflantes et très chères telles que le Munichois Joshua Kimmich ou le Citizen Bernardo Silva.

Interrogé hier sur TV3, le patron des Culers, Joan Laporta, a enfin confirmé que ce type de renfort était pour le moment inaccessible pour le Barça. « Ce sont des opérations que nous n’envisageons pas en raison des implications financières. Brozovic est plus abordable, mais il a une offre de l’Arabie avec laquelle nous ne pouvons pas rivaliser. Oriol Romeu ? Laissons travailler les responsables. Mateu et Deco. Il y a des noms qui nous plaisent et le secrétariat technique y travaille. »

À lire

Le Clasico Real Madrid-Barça à 40 M€ choque l’Espagne, les millions de l’Arabie saoudite font dégoupiller l’Italie

Laporta confirme pour Güler

Justement, au niveau du recrutement, Laporta a également confirmé que Deco s’est bien rendu en Turquie pour tenter de boucler la signature de la pépite Arda Güler. « Deco était à Istanbul. Maintenant, la LaLiga nous permet de faire des opérations qui ne comptent pas pour cette année. Nos recruteurs le suivaient. Nous avons aussi l’avis de Deco, qui pense que c’est un grand talent. Nous essayons de clore l’opération. » Et pour ce qui est des départs ? À l’instar des difficultés du club à recruter, Laporta confirme que des problèmes existent aussi pour faire partir les joueurs.

La suite après cette publicité

« Les joueurs ont du mal à quitter le Barça et encore plus lorsqu’ils ont obtenu des contrats difficiles à voir dans le monde du football. Pour Lenglet et Umtiti, je pense que nous pouvons trouver un accord avec eux », a-t-il déclaré, avant d’expliquer que certains éléments étaient intouchables. « Tout le monde n’est pas transférable. Nous avons reçu une offre de 100 millions d’euros pour De Jong et je pense que nous avons eu raison de ne pas l’accepter. Il y a des joueurs qui sont fondamentaux pour cette équipe compétitive que nous devons continuer à faire progresser. Nous avons reçu des offres pour Pedri, Ansu, Christensen, De Jong, Araujo. Nous pensons qu’ils doivent continuer parce qu’ils ont un présent et un avenir. » C’est dit.