Atlético : la sortie remarquée de Diego Simeone sur João Felix

La suite après cette publicité

Cela a fait l'effet d'une petite bombe en Espagne ces dernières heures : João Felix (22 ans) pourrait bien quitter l'Atlético de Madrid. Présent en conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone a bien évidemment été interrogé sur les rumeurs autour de son attaquant portugais. « Je vais être très clair sur la situation, de la même manière que j'ai parlé avec Joao et que je lui ai expliqué. Je veux gagner, avec Joao, avec Cunha, Morata, Griezman. La seule réalité est ce qu'elle est, a-t-il d'abord expliquer. [...] Dans cette nouvelle saison, il a fait une bonne pré-saison. Ça avait bien commencé, avec la Juventus, Manchester. Il avait bien joué, avec de bonnes performances. Maintenant, ses performances sont moins bonnes, un autre coéquipier joue. Parce que Joao est le même que les autres coéquipiers, il est le même que Morata, Correa, Cunha, Griezmann. »

Et Simeone d'ajouter. « J'essaie de traiter tout le monde comme je pense que c'est pour le mieux de l'équipe. Il n'y a pas plus que cela. [...] C'est une question de performance. Je pense que les autres coéquipiers font mieux. C'est clair qu'à chaque instant où il était bon, il a joué. J'espère que quand il jouera, il montrera tout ce qu'il a, que je ne vais pas m'arrêter là, car quand il l'a fait, il a joué. C'est un gars fantastique, il s'entend bien avec tout le monde, il a de bonnes relations. On parle de performance footballistique, rien de plus. » L'entraîneur des Colchoneros a tout de même un peu tancé l'ancien joyau de Benfica. « Tirer le meilleur de lui ? C'est sûrement ce qui me coûte le plus, c'est un problème que je dois résoudre. Je dois exiger plus. Je dois exiger le maximum de moi-même pour en tirer le meilleur. » Réponse dès ce samedi, à Bilbao (9ème journée de Liga) ?