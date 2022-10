Atlético : João Felix menace de claquer la porte !

La suite après cette publicité

Rien ne va plus pour João Félix ! Lundi, nous vous avons expliqué que le Portugais vivait une situation particulièrement délicate à l'Atlético de Madrid. Pourtant, comme l'an dernier, le joueur acheté 127 millions d'euros il y a trois ans avait démarré ce nouvel exercice dans la peau d'un titulaire. Il avait d'ailleurs brillé en délivrant trois passes décisives dès le premier match de la saison contre Getafe. C'était le 15 août dernier. Deux mois plus tard, l'international lusitanien est au fond du trou. En effet, il traverse une période de disette.

João Félix a vu rouge

En 11 rencontres toutes compétitions confondues, l'ancien joueur de Benfica n'a pas trouvé le chemin des filets. Un mal qui dure d'ailleurs depuis plus longtemps, puisque ses derniers buts avec les Colchoneros remontent au 2 avril. Ce jour-là, il avait inscrit un doublé face à Alavés. Outre ses statistiques, le Portugais inquiète. Remplacé systématiquement à chaque rencontre, il a petit à petit perdu sa place dans le onze de Diego Simeone. El Cholo l'a même placé sur le banc lors des trois derniers matches auxquels il a participé.

Il est ainsi entré en jeu face à Séville (1er octobre, 4 minutes), Bruges (4 octobre, 11 minutes) et Girona (8 octobre, 10 minutes). Ce qui l'a visiblement agacé, lui qui a manifesté son mécontentement avec des gestes d'humeur. Et João Félix a récidivé hier à l'occasion du match retour face à Bruges en Ligue des Champions. De nouveau remplaçant au coup d'envoi, il a pété un plomb lorsqu'il a appris qu'il n'entrerait pas en jeu. Remonté, le Portugais a jeté au sol sa chasuble d'entraînement. Toujours agacé après la rencontre, il a aimé un message sur Twitter où on le voit poser avec le maillot de Benfica, son ancien club.

Diego Simeone calme le jeu

Une photo accompagnée du message suivant : «ici, tu es respecté. Reviens à la maison.» Si le joueur âgé de 22 ans a finalement retiré son like, le mal était fait. Outre les médias ibériques, qui ont rapidement relayé son nouveau geste d'humeur, ses coéquipiers n'ont pas du tout apprécié son attitude. Son comportement en général commencerait d'ailleurs à taper sur le système du vestiaire madrilène qui comprend que sa situation est dure à vivre mais qui ne cautionne pas son manque de respect. Après la rencontre, Diego Simeone n'a pas pu échapper aux questions concernant l'international portugais sous contrat jusqu'en 2026.

Il a commencé par expliquer pourquoi son joueur n'était pas entré en jeu. «Je veux juste parler de football. A ce moment-là, j'ai réalisé que le Club de Bruges pouvait encore nous déranger en attaque et j'ai compris que Griezmann manquait d'énergie. Il attaquait très bien mais ne défendait plus aussi bien et j'ai lancé Witsel pour équilibrer l'équipe. Je ne voulais pas perdre le match et être éliminé de la Ligue des champions, alors j'ai pris cette décision». Ensuite, il a évoqué le cas du footballeur lusitanien, dans le dur cette saison.

Le Portugais envisage de partir en janvier

«João Félix sur le banc ? Ses coéquipiers qui rivalisent avec lui sont dans un meilleur moment et l'entraîneur le comprend (...) Toutes les mauvaises choses qu'il fait, je fais pire. La frustration qu'il a est que je n'ai pas été en mesure de lui donner ce dont il a besoin pour montrer le football et le talent qu'il a». Le coach argentin assume donc sa part de responsabilité. Toutefois, le lien semble rompu avec son joueur. La presse ibérique estime d'ailleurs que le divorce est proche. «Ce que fait Simeone à João Félix est presque une humiliation. Tous les deux ne peuvent pas continuer ensemble», a indiqué El Chiringuito.

La Cadena COPE, elle, a indiqué que João Félix envisage très sérieusement de partir au mois de janvier. Il sent que Diego Simeone va continuer sur le banc madrilène à l'avenir et que sa situation personnelle n'évoluera pas. L'été dernier, Manchester United l'avait approché. Son agent Jorge Mendes, qui souhaitait placer CR7 à Madrid, avait évoqué son cas avec les Red Devils. Le super agent portugais pourrait bien à nouveau en discuter avec MU ou d'autres écuries. Toutefois, l'Atlético et le président Enrique Cerezo ne semblent pas vendeurs. «João Felix va réussir ici à l'Atlético», a-t-il lâché hier. João Félix, lui, semble déjà ailleurs.