Romelu Lukaku se livre sur son arrivée à Rome

Après deux passages à l’Inter Milan et des rumeurs autour de la Juventus de Turin, c’est finalement vers l’AS Roma que Romelu Lukaku s’est envolé à la fin de l’été. Pas dans les plans de Mauricio Pochettino à Chelsea, l’attaquant belge s’apprête à découvrir la capitale italienne sous les ordres de José Mourinho. Sur YouTube, le club romain a publié une vidéo officielle des premières 24 heures du buteur expérimenté. Romelu Lukaku semble déjà conquis. «Vous savez ce qui est bien ? Que les supporters de la Roma soutiennent tellement les joueurs quand ils jouent bien. Ceci, pour une personne comme moi et pour le reste de l’équipe, est bon pour nous tous. Encore une fois : 'Qu’est-ce que j’ai pensé lorsque les supporters ont frappé contre la grille de l’aéroport ?' Tant de choses positives, c’est ce qu’on veut vivre quand on joue au football. On vit pour ressentir ces émotions», raconte Lukaku, surpris de l’accueil que les Romains lui ont réservé.

Lorsque que le Belge aperçoit le célèbre Colisée pour la première fois, ce dernier s’extasie : «C’est agréable à voir, c’est la première fois pour moi, car je n’y suis jamais allé. Maintenant, je peux voir le symbole de Rome, c’est un moment que j’attendais depuis de nombreuses années car quand j’étais petit, il était impossible de le voir. Maintenant, je suis là et je veux prendre de belles photos pour les montrer à mes enfants.» Des paroles qui feront sourire les fans de l’AS Roma même si l’ancien attaquant de Chelsea ne s’est jamais vraiment fait adopter dans ses anciens clubs respectifs…