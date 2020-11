La cérémonie des The Best FIFA Football Awards aura bien lieu

Année 2020, année particulière. La pandémie de Covid-19, inarrêtable, a paralysé le monde et le microcosme footballistique n'a pas été épargné. Créateur du célèbre Ballon d'Or, France Football a décidé de ne pas décerner le prestigieux prix cette année. Du côté de la FIFA, malgré l'arrêt des compétitions, les différents reports et annulations on considère que les joueurs de foot méritent tout de même d'être récompensés. Remis chaque année par le conseil d'administration de la FIFA, depuis 2016, les prix The Best FIFA Football Awards™ 2020 seront cette année remis lors d'une cérémonie organisée le 17 décembre. En raison des précautions nécessaires en termes de santé publique, il a été décidé que l'événement serait organisé au format virtuel uniquement, depuis Zurich. L'an passé, Lionel Messi avait hérité du trophée de meilleur joueur, quand Megan Rapinoe décrochait le trophée de la meilleure joueuse.

L’instance dirigeante décernera des récompenses pour les catégories suivantes : joueuse de la FIFA, joueur de la FIFA, entraîneur de la FIFA pour le football féminin, entraîneur de la FIFA pour le football masculin, gardienne de but de la FIFA, gardien de but de la FIFA, meilleur 11 féminin de la FIFA, meilleur onze masculin de la FIFA, prix du Fair-play de la FIFA, prix Puskás de la FIFA et prix des Supporters de la FIFA. Les lauréats ou lauréates seront déterminé(e)s à l’issue d’une procédure de vote réunissant à la fois les voix des capitaines et des sélectionneurs ou sélectionneuses de toutes les équipes nationales de la planète, les suffrages en ligne des supporters, ainsi que les choix d’un panel de plus de 200 représentants des médias. Les votes ouvriront le 25 novembre et se concluront le 9 décembre.