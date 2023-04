Le message équivoque de Luis Suarez sur Messi et le Barça

La suite après cette publicité

Un océan sépare désormais Luis Suarez de son grand ami Lionel Messi. Coéquipiers au Barcelone et toujours très proches, les deux sud-Américains ont quitté la Catalogne, l’un portant les couleurs du Grêmio au Brésil, quand la Pulga est en train de vivre la fin de son aventure au PSG. Le septuple Ballon d’Or arrive en fin de contrat et ne devrait pas prolonger pour peut-être faire son retour chez les Blaugranas.

C’est en tout cas le souhait de Luis Suarez. Pendant que le Barça fait les comptes et prépare son offre à destination de l’Argentin, l’Uruguayen a publié une story sur son compte Instagram dans laquelle on le voit en photo sous le maillot du FC Barcelone en compagnie de Messi et la mention «back». Il a tout de même tenté d’être un peu plus énigmatique en précisant. «Je me souviens seulement de la vieille époque.»

