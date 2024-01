Arabie saoudite : le malaise Karim Benzema prend de l’ampleur

Mais que se passe-t-il avec Karim Benzema ? Alors qu’il donnait l’air d’être heureux dans son choix de rejoindre l’Arabie saoudite l’été dernier après la fin de son contrat au Real Madrid, il semblerait que ça ne soit pas vraiment le cas. Déjà le mois dernier, les presses saoudiennes et espagnoles faisaient état d’un certain malaise en interne au club d’Al-Ittihad. L’attaquant serait même en froid avec son nouvel entraîneur, un certain Marcelo Gallardo.

Il y avait cette absence pour «raisons personnelles» fin décembre, une blessure vraisemblablement. Cette semaine, c’est sa non-présence en stage puis à l’entraînement qui fait les gros titres. L’ancien Madrilène est en réalité bloqué sur l’Ile Maurice, où il passe des vacances en famille, en raison du cyclone Belal qui sévit dans l’océan Indien. Une version confirmée par des proches de Benzema dans les colonnes de L’Equipe, d’autant qu’il n’y a pas vraiment urgence non plus. Le championnat saoudien ne reprend que le 7 février.

Benzema est frustré

Il n’empêche que le sujet existe. Nous le révélions à la fin du mois de décembre, il n’a jamais été question d’un départ prématuré à l’image d’un Jordan Henderson qui s’apprête à rejoindre l’Ajax, et ce n’est toujours pas le cas. Néanmoins, le joueur de 36 ans est frustré par pas mal de choses dans sa nouvelle équipe. Il imaginait le niveau plus élevé et a fait part de certains aspects qu’il lui manque depuis son départ du Real Madrid l’été dernier. Il parle d’exigences notamment.

Benzema a été étonné d’un manque de professionnalisme sur certains aspects, la récupération par exemple. « Tous les jours, il y a des histoires », rétorque un dirigeant du championnat saoudien à L’Equipe. Et puis Al-Ittihad est déjà loin des autres cadors en championnat, 8e, un fossé de 25 points avec le leader Al-Hilal. Après plus d’une décennie de succès au Real, l’écart est abyssal. Pour autant, le Français ne fera pas une croix sur son choix sportif, lui qui touche 200 M€ sur son contrat de deux ans. Il apparaît compliqué de le déloger d’ici, malgré les nouvelles rumeurs OL.