Al-Ittihad : Marcelo Gallardo exclut Karim Benzema !

Malgré de belles statistiques en Saudi Pro League (9 buts et 5 passes décisives en 15 rencontres de championnat), Karim Benzema ne cesse d’être critiqué et conspué par une partie des supporters d’Al-Ittihad et par certains médias, au point où il a même été surnommé Ben-Hazima, ce qui signifie «fils de la défaite» en arabe. Depuis son arrivée en provenance du Real Madrid en juillet dernier, il n’y a pas un seul jour où le Français ne fait pas les gros titres des médias locaux entre sa relation supposément tendue avec Marcelo Gallardo et son avenir en pointillés. Il y a quelques jours, un certain malaise était en train de naître, alors que le club et les supporters estiment que le Nueve n’a pas adopté la bonne attitude. Le média Goal Arabia évoquait même la possibilité de le voir changer de club saoudien en cours de saison.

Plusieurs médias saoudiens comme Asharq al-Awsat s’étaient donc rapidement emparés de la polémique, relayant des propos d’un dirigeant d’Al-Ittihad qui a expliqué ce départ précipité de Karim Benzema : «Benzema a demandé un congé de trois jours en raison de circonstances particulières. Il s’est rendu à Madrid jeudi soir. Karim est un joueur très professionnel et reste attaché à l’équipe», avait-il ainsi expliqué sous couvert d’anonymat. Des déclarations censées calmer le jeu puisqu’Al-Ittihad avait confirmé que le Français était parti avec l’accord du club, ce qui n’a néanmoins jamais été confirmé. Mais tous ces rebondissements extra sportifs datent de plusieurs jours et le journal espagnol, Marca, nous apprend ce samedi que l’attaquant français aurait à nouveau séché une réunion officielle du groupe professionnel.

Le Nueve exclu du stage !

C’est donc un nouveau problème pour l’attaquant français. En effet, selon les informations du journal espagnol Marca, Karim Benzema ne s’est pas présenté à la reprise de la saison d’Al-Ittihad et, sur ordre de l’entraîneur argentin, ne participera plus au stage que le Club du Peuple compte réaliser à partir de dimanche à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le joueur de 36 ans, comme le reste de ses coéquipiers, avait un événement dans son planning personnel, ce vendredi 12 janvier. Une journée de présentation dans les installations du club à Djeddah consacrée à préparer le stage que l’ancien buteur du Real Madrid a loupé, selon des sources saoudiennes rapportées par Marca qui ont confirmé que le natif de Bron ne figurerait pas sur la liste officielle de pré-saison à Dubaï - son absence s’étant faite sans l’autorisation officielle de Gallardo.

Ainsi, Marcelo Gallardo, entraîneur en chef de l’équipe, a refusé un traitement de faveur particulier pour son capitaine. L’Argentin ne veut pas faire de distinction avec Karim Benzema et le reste de l’équipe. Le Français ne voyagera donc pas avec l’équipe pour se rendre à Dubaï demain, dimanche, jour où Al-Ittihad entamera son stage préparatoire aux Emirats arabes unis. Comme le rappelle le quotidien espagnol, ces mêmes sources saoudiennes affirment que Benzema a déjà manqué trois entraînements depuis la fin de l’année à Djeddah, avant les jours fériés officiels des joueurs et avant les vacances de Noël. En tout cas, l’international des Bleus semble connaître une période assez compliquée du côté de l’Arabie saoudite et le changement d’entraîneur n’a pas encore eu l’effet escompté, à l’heure où Al-Ittihad pointe encore à la 7ème place de SPL.