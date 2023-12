La réponse cash d’Al-Ittihad sur la polémique Benzema

9 buts et 5 passes décisives en 15 rencontres de Saudi Pro League. Cela peut paraître surprenant, mais ce sont les statistiques d’un joueur qui est actuellement très critiqué dans le pays dans lequel il évolue. Effectivement, malgré cette ligne statistique plus que correcte, Karim Benzema est conspué par une partie des supporters d’Al-Ittihad et par certains médias, au point où il a même été surnommé Ben-Hazima, ce qui signifie « fils de la défaite » en arabe. Des critiques qui s’expliquent aussi par la décevante septième place de son équipe en championnat.

Plus tôt ce week-end, certains médias saoudiens évoquaient même une relation plus que tendue avec Marcelo Gallardo, l’entraîneur argentin qui a pris les commandes de l’équipe il y a quelques semaines seulement. Sachant qu’avec le précédent coach, Nuno Espirito Santo, c’était déjà très chaud… Tant d’informations qui ne vont donc pas vraiment dans le sens de la légende du Real Madrid.

Karim Benzema ne quittera pas Al-Ittihad cet hiver

Al-Ittihad calme le jeu

Et voilà qu’il y a du nouveau. Plusieurs médias saoudiens comme Asharq al-Awsat relayent maintenant des propos d’un dirigeant d’Al-Ittihad qui a expliqué ce départ précipité de Karim Benzema. « Benzema a demandé un congé de trois jours en raison de circonstances particulières. Il s’est rendu à Madrid jeudi soir. Karim est un joueur très professionnel et reste attaché à l’équipe », a ainsi expliqué ce dirigeant, sous couvert d’anonymat. Des propos qui calment un peu le jeu donc, puisqu’Al-Ittihad explique que le Français est parti avec l’accord du club, ce qui n’était pas su ou confirmé jusqu’ici.

Benzema n’a donc pas séché délibérement l’entraînement, et n’est pas parti en douce dans le dos de tout le monde. De quoi calmer les ardeurs des supporters ? Pas certain, mais au moins, on sait qu’il n’y a pas de conflit entre le club et le joueur. Hier, nous vous dévoilions d’ailleurs en exclusivité sur Foot Mercato qu’il n’était pas question d’un départ du joueur formé à l’OL lors de ce mercato hivernal. Affaire à suivre…