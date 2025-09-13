Menu Rechercher
SPL : Núñez et Neves sauvent Al-Hilal contre Al-Qadsiah

Par Valentin Feuillette
Ruben Neves @Maxppp
Al Hilal 2-2 Al-Qadsiah

Al-Hilal a concédé un match nul (2-2) face à Al-Qadsiah lors de la 2e journée de Saudi Pro League au Kingdom Arena (Riyad). Al-Qadsiah a rapidement pris l’avantage grâce à Christopher Baah dès la 6e minute, surprenant des locaux encore en rodage.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
3 Logo Al-Qadsiah Al-Qadsiah 4 2 +2 1 1 0 5 3
4 Logo Al Hilal Al Hilal 4 2 +2 1 1 0 4 2

Darwin Núñez a remis les deux équipes à égalité à la 49e minute, mais Julián Quiñones a répondu presque immédiatement pour Al-Qadsiah (50e). Ruben Neves a ensuite transformé un penalty à la 73e minute pour sceller le score final, permettant à Al Hilal d’arracher un point dans un match riche en rebondissements.

Pub. le - MAJ le
