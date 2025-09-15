Atlético : Julián Álvarez forfait contre Liverpool

Gros coup dur pour l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros devront se passer de Julian Álvarez, à Anfield, ce mercredi, pour leur entrée en lice en Ligue des Champions. Selon El Chiringuito, l’attaquant de 25 ans souffre d’une gêne au genou contractée contre Villarreal, ce samedi en championnat.

Une énorme déconvenue pour le club madrilène, alors que Nicolas González, Robin Le Normand et David Hancko sont également incertains pour ce choc face aux Reds. « Ce sont principalement des coups et des gênes. Nous verrons tous ça après consultation médicale », avait déclaré Diego Simeone après la rencontre face au Sous-marin jaune.