Al-Ittihad : le malaise Karim Benzema enfle

Cet été, l’Arabie saoudite a déroulé le tapis rouge à de nombreuses stars du ballon rond. Roberto Firmino, Sadio Mané, Riyad Mahrez, N’Golo Kanté, Jordan Henderson, Fabinho ou encore Karim Benzema ont suivi les traces de Cristiano Ronaldo, arrivé en janvier 2023. Sur les conseils de ce dernier, KB9 s’est d’ailleurs laissé tenter par ce nouveau challenge après plus de dix ans passés au Real Madrid. Payé une fortune, puisque son salaire est estimé à 200 millions d’euros par saison, le Nueve, qui aurait la main sur ses droits à l’image, a surtout évoqué ses grandes ambitions sportives au moment de sa présentation à Al-Ittihad.

Un nouveau challenge pour KB9

«Je me sens bien heureux, heureux de rejoindre un club légendaire. Bien sûr c’est un nouveau challenge pour moi, une nouvelle vie et je suis pressé de commencer à m’entraîner. Pourquoi ce club ? C’est l’un des meilleurs en Arabie saoudite, c’est un club avec une ferveur, de la passion et beaucoup de trophées. Pourquoi l’Arabie saoudite ? Parce que je suis musulman et que c’est un pays musulman. J’ai toujours voulu vivre ici. J’espère qu’avec mon nouveau club, je vais pouvoir apporter mon football et le plus important gagner des titres. J’aime gagner des titres. C’est une nouvelle histoire pour moi. Et j’aimerais mettre le club encore plus haut, même si en ce moment il est déjà haut.»

Puis il a précisé : «les trophées sont très très importants. Ça va être dur de gagner, mais rien n’est impossible. Nous devons faire de notre mieux sur tous les aspects et j’aimerais pouvoir apporter mon aide pour permettre au club et aux supporters de soulever un trophée. Si on traverse des moments difficiles, avec l’ambition, la compétitivité et le talent, on peut gagner.» Et justement, Benzema vit des moments compliqués depuis son arrivée en Saudi Pro League. Il y a quelques semaines, la presse saoudienne a évoqué les relations tendues entre Nuno Espirito Santos et l’attaquant tricolore.

Les critiques fusent

Outre l’histoire du brassard de capitaine, qu’il n’a pas voulu donner à KB9, il y a aussi eu un clash entre les deux hommes. Depuis, le coach portugais a été licencié et a rejoint Nottingham Forest. Il a été remplacé par Marcelo Gallardo, avec lequel l’ancien du Real Madrid semble avoir des relations plus fluides. Mais les résultats ne suivent pas vraiment. Le club de Djeddah reste sur trois défaites consécutives. La première était face à Al Alhy lors du Mondial des Clubs (3-1). Malgré un but, Karim Benzema s’est attiré les foudres des supporters et de la presse saoudienne, déçus de cette élimination.

L’attitude du joueur de 36 ans ainsi que son niveau ont été pointés du doigt. Ensuite, Al-Ittihad, qui a pourtant recruté plusieurs stars, a enchaîné avec deux revers en SPL face à Al-Ra’ed (3-1) et Al-Nassr (5-2). L’humiliation face à l’équipe de Cristiano Ronaldo a visiblement été celle de trop pour les fans. Pris pour cible, alors qu’il n’est pas le seul à jouer et qu’il a des statistiques honorables (11 buts et 5 passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues), le Français a reçu de nombreux messages de haine sur les réseaux sociaux. Cela a probablement poussé KB9 a désactivé son compte Instagram hier.

Son avenir fait déjà couler de l’encre

Un geste surprenant de la part du joueur, habituellement très actif sur les réseaux sociaux. Mais Goal Arabia précise que cela avait pour but de calmer les supporters mécontents. Ce jeudi, le cas Benzema fait toujours couler de l’encre. Après ses performances et son attitude, la presse évoque à présent son avenir. Goal Arabia explique qu’il figure parmi les stars susceptibles de changer de club cet hiver. En effet, dans le cadre du développement du foot saoudien, les clubs de SPL veulent réaliser des transferts ou rotations internes afin que les stars en difficulté continuent malgré tout d’évoluer dans la ligue locale.

Cela a plusieurs objectifs. Le premier est de réduire les pertes financières en ne payant pas des sommes folles avec une rupture de contrat. Le deuxième est de pouvoir continuer à compter sur des stars en les transférant dans un club où elles seront plus à l’aise. Bien évidemment, les joueurs concernés devront donner leur accord. Goal Arabia indique que Benzema, comme Roberto Firmino (Al-Alhi), peut être menacé. D’autant qu’il ne serait pas très heureux à Al-Ittihad, explique le média sportif. Difficile d’imaginer pourtant l’écurie de Djeddah se séparer de sa superstar après 7 mois de collaboration. KB9, lui, a l’occasion de mettre tout le monde d’accord samedi face à Al-Tai.