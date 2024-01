C’est déjà fini entre Jordan Henderson et Al-Ettifaq !

Des stars et des millions. Depuis un an, l’Arabie saoudite frappe de jolis coups sur le marché des transferts. Cristiano Ronaldo, recruté par Al Nassr, a ouvert la voie. D’autres ont suivi durant l’été à l’image de N’Golo Kanté, Fabinho, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Neymar Jr, Karim Benzema, Roberto Firmino ou encore Jordan Henderson. Mais l’argent et le football pratiqué là-bas ne font pas le bonheur de tous. Les trois derniers joueurs cités vivent des moments compliqués en Saudi Pro League.

Concernant Henderson, il souhaite déjà quitter Al-Ettifaq. Un club qu’il a rejoint le 27 juillet dernier. Désiré par Steven Gerrard, qui se retrouve dans une position délicate, le milieu de terrain anglais s’est laissé convaincre. Il a donc quitté Liverpool après 12 ans de bons et loyaux services afin de signer en SPL. Vivement critiqué pour son choix, notamment en raison des mœurs au sein du pays du Golfe, le joueur de 33 ans a assumé sa décision dans les médias.

Un passage express en Arabie saoudite

Pourtant, moins de six mois après son arrivée, il souhaite claquer la porte. Une information dévoilée par le Daily Mail le 7 janvier dernier. L’ancien joueur des Reds ne se sentait pas très bien au sein de son club et en Arabie saoudite. Il cherchait donc un nouveau point de chute. Plusieurs écuries, dont la Juventus et l’Ajax, se sont rapidement positionnées.

Mais Al-Ettifaq a fermé la porte à un départ de son joueur star. Finalement, les choses ont changé en quelques jours. The Athletic révèle que l’écurie saoudienne et Jordan Henderson ont trouvé un accord. Il va pouvoir quitter Al-Ettifaq, qui finalise les derniers détails de la résiliation du contrat de 3 ans signé l’été dernier. Le joueur va rentrer en Angleterre avant sûrement de rejoindre les Pays-Bas, où il portera les couleurs de l’Ajax. La fin d’une courte histoire qui aura duré 17 matches et près de 6 mois.