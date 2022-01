Ghana, CAN 2021 : André Ayew dézingue la sélection gabonaise

Après le match nul concédé face au Gabon (1-1), l'attaquant et capitaine ghanéen André Ayew allait en venir aux mains avec le sélectionneur Patrice Neveu, avant d'être imité par ses coéquipiers qui n'étaient pas loin de la bagarre générale avec les Léopards. Au micro de Canal+ Afrique, l'ancien Marseillais n'a pas manqué de cartonner son adversaire du soir, pointant du doigt notamment l'attitude anti-sportive sur le terrain.

«C’est le football, je pense que le Gabon l’a joué très petit, très « unfairplay », une marque de petits joueurs. Ça s’est vu que Aubameyang et Mario (Lemina) n’ont pas joué parce s’ils avaient été sur le terrain, je ne pense pas que ceci se serait passé. C’est le football, on aurait dû marquer plus et être plus possible. Ce n’est pas grave, on va se préparer, tout faire pour gagner le dernier match et préparer le prochain tour», a-t-il fustigé en bord à l'issue de la rencontre.