Dani Alves conseille Neymar pour son avenir

Aujourd’hui et ce malgré ses 37 ans, Dani Alves continue un peu plus chaque jour d’étonner par sa forme physique, lui qui dispute actuellement sa deuxième saison avec le club de Sao Paulo, au Brésil. Au cours d’une interview accordée à Esports RAC1, l’ancien défenseur des plus gros clubs européens a tenu a revenir sur la situation actuelle du FC Barcelone mais pas que. L’ancien latéral droit du Paris Saint-Germain et coéquipier de Neymar est d’ailleurs revenu sur son choix qui l’avait mené à signer pour le club de la capitale au cours de l’été 2017.

«L'été 2017, je l'avais fait avec Manchester City, c'était pour revenir avec Pep Guardiola, mais finalement j'ai choisi Paris à cause de la famille, qui avait beaucoup souffert à Turin. Et aussi parce que Neymar m'a appelé et m'a demandé d'aller avec lui au PSG» a-t-il mentionné avant d’avouer qu’il souhaiterait tout de même le voir évoluer de nouveau avec le maillot des Culés. «Neymar ? Tous les joueurs qui quittent le Barça finissent par regretter leur départ. Je ne sais pas ce qu'il pense maintenant, mais j'aimerais qu'il revienne. Quand j'ai su qu'il allait partir, je lui ai dit que je ne serais nulle part comme à Barcelone, mais il ne m'a pas répondu», a ainsi conclu le Brésilien.